HP заметно обновила ZBook Studio

HP ZBook Studio широко известен как один из лучших ноутбуков для рабочих станций на современном рынке. Прошлогодняя модель была оснащена потрясающим сенсорным OLED-экраном, настраиваемой клавиатурой RGB и универсальным набором функций, которые вам будет трудно найти во многих других бизнес-направлениях. Самое впечатляющее, что он сочетает в себе мощные характеристики, необходимые многим профессионалам, и вмещает их в корпус весом менее двух килограмм. Поклонники студии будут рады услышать, что HP обновила это устройство. Новый ZBook Studio G9 можно оборудовать видеокартой GeForce RTX 3080 Ti или RTX A5000 (они сопоставимы с точки зрения чистой мощности, но A5000 предназначена для более тяжелых производственных рабочих нагрузок, таких как машинное обучение и моделирование).

Общепризнанный OLED-экран возвращается в ZBook Studio 2022 года, но в более приятных изменениях устройство было переведено на 16:10 — объективно лучшее соотношение сторон, чем предыдущее 16:9. Еще лучше то, что экран этого года имеет частоту обновления 120 Гц, тогда как прошлогодним покупателям приходилось выбирать между OLED и 120 Гц. Конечно, производительность данного ноутбука просто запредельная и её возможностей точно хватит, чтобы вы могли с удовольствием работать над любыми задачами. Другое дело, что стоимость такого ноутбука тоже весьма впечатляющая, так что покупать его будут исключительно профессионалы своего дела. Но это было ожидаемо.