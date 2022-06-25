HP запускает новый игровой ноутбук серии OMEN

Компания HP анонсировала ноутбук линейки OMEN, которая включает в себя две модели OMEN 16 и OMEN 17.

OMEN 16 оснащен 16,1-дюймовым дисплеем, а OMEN 17 предлагает 17,3-дюймовую панель, оба дисплея обеспечивают разрешение Quad-HD с частотой 165 Гц и временем отклика 3 мс. Обе модели комплектуются процессорами Intel 12-го поколения. Что касается графики, модели оснащены вариантами RTX 3070 Ti и RTX 3080 Ti от NVIDIA и графическим процессором AMD Radeon RX 6650M. Пользователям будет доступно до 32 ГБ ОЗУ DDR5 4800 МГц и до 2 ТБ SSD PCIe Gen4x4. Клавиатура ноутбуков имеет встроенную RGB-подсветку. Модели получили улучшенную систему охлаждения.

Новые ноутбуки HP OMEN 16 и 17 запускаются в ближайшее время по цене 1400 долларов и 2555 долларов, соответственно.
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