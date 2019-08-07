HTC Desire 19+ будет продаваться по всему миру

2019-08-07, Автор - Anna; Продукт - HTC Desire 19+ ; [40]
HTC готовится к выпуску смартфона Desire 19+ по всему миру. Будучи оцененным в $ 369, можно сказать, что смартфон далеко не дешев. Desire 19+ оснащен MediaTek Helio P35 и 4 ГБ оперативной памяти. В дополнение к этому 64 ГБ внутренней памяти с поддержкой microSD. HTC оснастила новинку 6,2-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением HD + с тонкими боковыми панелями, более толстым подбородком и небольшой каплевидной выемкой в которой расположилась 16 МП селфи камера с поддержкой Face Unlock.

Desire 19+ также имеет тройной модуль камер. Основной датчик имеет разрешение 13 МП, второй - 5 МП датчик глубины, завершает настройку 8 МП камера в сочетании со сверхширокоугольным объективом. Смартфон поставляется с Android 9 Pie прямо из коробки, пользовательским интерфейсом Sense и батареей емкостью 3850 мАч, которая поддерживает быструю зарядку 10 Вт.

Комментарии и отзывы HTC Desire 19+
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