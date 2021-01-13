HTC Desire 21 Pro 5G официально представили

Некоторое время назад на просторах интернета мы обнаружили утечку информации о HTC Desire 21 Pro 5G с процессором Snapdragon 690 от компании Qualcomm. Вскоре после этого компания HTC решила официально представить новый смартфон на Тайване за 11 990 новых тайваньских долларов. Важно сказать, что HTC Desire 21 Pro 5G поставляется лишь в одном варианте комплектации — с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ пространства для хранения личного контента. Зато у вас есть два варианта цвета на выбор — Star Blue и Fantasy Purple. В настоящее время на устройство принимаются предварительные заказы, а регулярные поставки начнутся с 21 января (Star Blue) и 4 февраля (Fantasy Purple). Важно отметить, что стоимость в 430 долларов будет временной — после окончания предварительных заказов ее должны немного поднять.