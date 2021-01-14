HTC Desire 21 Pro 5G стал официальным по цене 428 долларов

Компания HTC официально представила смартфон Desire 21 Pro 5G.

HTC Desire 21 Pro 5G поставляется с одним вариантом: 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ для хранения, но с двумя цветами: Star Blue и Fantasy Purple. Новинка оснащена 6,7-дюймовым ЖК-дисплеем FHD + с разрешением 2400 × 1080 пикселей и частотой обновления 90 Гц. Под капотом установлен процессор Qualcomm Snapdragon 690 5G. Для камер есть основная 48-мегапиксельная f / 1.8, сверхширокая 8-мегапиксельная f / 2.2 с углом обзора 118 градусов и два 2-мегапиксельных датчика f / 2.4. За селфи съемку отвечает 16-мегапиксельный датчик. Другие функции включают батарею емкостью 5000 мАч с зарядкой 18 Вт, порт USB-C, 5G NR, 4G LTE, NFC, Bluetooth 5.1, Wi-Fi 2,4 / 5 ГГц, GPS, BeiDou, ГЛОНАСС, Galileo и Android 10.

Смартфон HTC Desire 21 Pro 5G будет продаваться за 428 долларов.

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