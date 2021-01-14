HTC Desire 21 Pro получил 90-Гц экран и АКБ на 5000 мАч

Компания HTC пополнила ассортимент смартфонов моделью HTC Desire 21 Pro 5G, одной из особенностей которой стала поддержка мобильных сетей пятого поколения. Новинка характеризуется восьмиядерной платформой Qualcomm Snapdragon 690, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти, слотом для карт памяти microSD, 6,7-дюймовым IPS-экраном с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 90 Гц, тыльной квадрокамерой с главным модулем разрешением 48 Мп, сверхширокоугольной камерой на 8 Мп, а также двумя вспомогательными модулями, фронтальной камерой разрешением 16 Мп, батареей ёмкостью 5000 мАч, быстрой зарядкой на 18 Вт и предустановленной операционной системой Android 10. Цена смартфона составила 430 долларов.