HTC Desire 21 Pro получил 90-Гц экран и АКБ на 5000 мАч

Компания HTC пополнила ассортимент смартфонов моделью HTC Desire 21 Pro 5G, одной из особенностей которой стала поддержка мобильных сетей пятого поколения. Новинка характеризуется восьмиядерной платформой Qualcomm Snapdragon 690, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти, слотом для карт памяти microSD, 6,7-дюймовым IPS-экраном с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 90 Гц, тыльной квадрокамерой с главным модулем разрешением 48 Мп, сверхширокоугольной камерой на 8 Мп, а также двумя вспомогательными модулями, фронтальной камерой разрешением 16 Мп, батареей ёмкостью 5000 мАч, быстрой зарядкой на 18 Вт и предустановленной операционной системой Android 10. Цена смартфона составила 430 долларов.

Комментарии и отзывы HTC Desire 21 Pro
Обзоры:
Обзор INOI 5 2021. Недорогой смартфон для школьников и мессенджеровОбзор INOI 5 2021. Недорогой смартфон для школьников и мессенджеров
Обзор realme 7 8/128GB. Симпатичный среднебюджетник с дисплеем на 90 ГцОбзор realme 7 8/128GB. Симпатичный среднебюджетник с дисплеем на 90 Гц
Обзор CUBOT Note 20 Pro. Недорогой смартфон с квадрокамерой и NFCОбзор CUBOT Note 20 Pro. Недорогой смартфон с квадрокамерой и NFC
Новости:
Motorola One Fusion получит Android 11

Компания Motorola (принадлежит Lenovo) опубликовала перечень смартфонов, которые будут обновлены до опера...
Китайцы мгновенно раскупили Huawei Mate 40

Буквально вчера в Китае начали принимать предзаказы на смартфон Huawei Mate 40, а сегодня стало известно,...
Защищенный смартфон AGM X5 поступил в продажу в Китае

Китайская компания AGM выпустила на домашнем рынке защищенный смартфон AGM X5. Смартфон сертифицирован по...
Обзор Lenovo ThinkSmart View (ZA690028RU). Терминал видеоконференцсвязи Microsoft TeamsОбзор Lenovo ThinkSmart View (ZA690028RU). Терминал видеоконференцсвязи Microsoft Teams
Обзор Cooler Master MS-110 (MS-110-KKMF1-RU). Набор недорогой игровой периферииОбзор Cooler Master MS-110 (MS-110-KKMF1-RU). Набор недорогой игровой периферии
Лучшие игровые мониторы 144 герц. BenQ ZOWIE XL2411PЛучшие игровые мониторы 144 герц. BenQ ZOWIE XL2411P
Обзор Creative Aurvana Live! SE. Проводные наушники для меломановОбзор Creative Aurvana Live! SE. Проводные наушники для меломанов
Обзор Lian Li UNI FAN SL120. Корпусные вентиляторы с модульным подключением без кабелейОбзор Lian Li UNI FAN SL120. Корпусные вентиляторы с модульным подключением без кабелей
Huawei Nova 7 SE 5G Vitality Edition с D...
Huawei Nova 7 SE 5G Vitality Edition с DЕщё в апреле месяце компания Huawei представила Huawei Nova 7 SE 5G как самый дешевый телефон из серии No...
Выпущена беспроводная гарнитура Pamu Nan...
Выпущена беспроводная гарнитура Pamu NanКитайский бренд Pamu, объявил о выпуске беспроводной гарнитуры Nano. ...
SpaceX Crew Dragon провел 27 часов на ор...
SpaceX Crew Dragon провел 27 часов на орSpaceX Crew Dragon совершил путешествие к Международной космической станции (МКС). Астронавты NASA Виктор...
Lenovo Legion Pro Extreme Transparent Ed...
Lenovo Legion Pro Extreme Transparent EdLenovo объявила дату запуска своего прозрачного смартфона Legion Pro Extreme Transparent Edition. Смартфо...
Запуск смартфона Huawei Enjoy 20 SE сост...
Запуск смартфона Huawei Enjoy 20 SE состHuawei Enjoy 20 SE оснащен 6,67-дюймовым дисплеем с вырезом в центре верхней части. Разрешение экрана сос...
WhatsApp представила новое бета-версию о...
WhatsApp представила новое бета-версию оWhatsApp недавно представила новое обновление в рамках программы бета-тестирования Google Play. Он предна...
MediaTek стал крупнейшим поставщиком чи...
MediaTek стал крупнейшим поставщиком чиВ третьем квартале 2020 года было продано более 100 миллионов смартфонов, при этом MediaTek получила наиб...
В 2021 Honda Legend сможет ездить самост...
В 2021 Honda Legend сможет ездить самостHonda сделала смелое заявление о том, что она будет массово производить автономные автомобили, способные ...
THQ Nordic приобрела игровую студию Purp...
THQ Nordic приобрела игровую студию PurpTHQ Nordic объявила о завершении сделки по приобретению венской студии Purple Lamp. Финансовые условия сд...
Palit представила графические карты GeFo...
Palit представила графические карты GeFoPalit запускает видеокарты GeForce RTX 3060 Ti серий GamingPro и Dual. GeForce RTX 3060 Ti способна обесп...
Три новых цвета ремешков Apple Watch...
Три новых цвета ремешков Apple WatchКомпания Apple решила разнообразить линейку силиконовых ремешков для Apple Watch и добавила три новых цве...
Samsung Galaxy A72 показали на рендере...
Samsung Galaxy A72 показали на рендереВ сеть утекли первые изображения смартфона Samsung Galaxy A72, который еще не был представлен официально....
Обзор Harper 24R490TS. Телевизор Aндроид для кухни и дачиОбзор Harper 24R490TS. Телевизор Aндроид для кухни и дачи
Обзор умной колонки Капсула с голосовым помощником МарусяОбзор умной колонки Капсула с голосовым помощником Маруся
Обзор Thermaltake Pure Duo 12 ARGB (CL-F097-PL12SW-A). Недорогие вентиляторы с подсветкойОбзор Thermaltake Pure Duo 12 ARGB (CL-F097-PL12SW-A). Недорогие вентиляторы с подсветкой
Обзор ID-COOLING SE-207 Black. Недорогое двухсекционное охлаждениеОбзор ID-COOLING SE-207 Black. Недорогое двухсекционное охлаждение
Обзор Android Q-Link от Kibercar. Тюнинг мультимедиа в автомобилеОбзор Android Q-Link от Kibercar. Тюнинг мультимедиа в автомобиле
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor