HTC Exodus 1 не стоит своих денег

Компания HTC, которая уже давно теряет свою аудиторию и прибыль, решила показать миру новый продукт под названием HTC Exodus 1. Это блокчейн смартфон, который вроде как позволяет вам не переживать о безопасности своих данных, кредитных карт и прочих моментов. Пока что детальных тестов продукта нет, информации о нем практически нет, только обещания производителя, что это будет прорыв в индустрии. Вот только на прорыв как-то особо не тянет, ведь вся эта буря популярности криптовалюты прошла, теперь пользователи как-то более спокойно относятся к тебе децентрализации и прочих похожих тем. Да и стоимость у продукта составляет 699 долларов, что крайне дорого даже при учете того, что у него есть уникальный набор функций и интересный дизайн.