HTC U12 Life снабдят огромным широкоформатным дисплеем на 6 дюймов

В сети появились характеристики будущего смартфон HTC U12 Life. Аппарат получил огромный широкоформатный 6-дюймовый экран с разрешением 2160 на 1080 пикселей. За производительность устройства будет отвечать процессор Snapdragon 636 и 4 Гбайт ОЗУ. Основная камера сдвоенная, с модулями на 16 и 5 Мп. Селфи-камера получил объектив с разрешением 13 Мп. Емкость аккумулятора у гаджета равна 3600 мА.ч. Дебют новинки HTC U12 Life ожидается к концу этого года. О стоимости смартфона HTC U12 Life пока не сообщается.