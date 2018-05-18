HTC U12+ не порадовал дизайном

В сети появились первые фотографии мобильного телефона HTC U12+ и есть такое ощущение, что дизайнеры компании немного отстают от современного рынка. Буквально на пару лет отстают. На фронтальной панели можно наблюдать неплохие такие рамки черного цвета снизу и сверху, они выглядят слишком громоздко. На тыльной стороне расположена горизонтальная камера, круглый сканер отпечатков пальцев и какой-то странный логотип тусклого цвета. Вообщем, сразу понятно, что новинка не будет радовать своим внешним видом. Про железо пока говорить рано, но вот вам мое предсказание — новинка получит неплохую начинку и стоимость на 50-100 долларов выше, чем любой конкурент на рынке. И данный продукт никто настанет покупать, так как он никому не интересен и не нужен. Если не согласны — напишите в комментариях.