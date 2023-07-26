HTC U23 появился в продаже

Компания HTC выпустила в продажу смартфон HTC U23, который был представлен еще в мае этого года. Его цена составляет 480 долларов. Новинка характеризуется 4-нанометровой платформой Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 с тактовой частотой до 2,4 ГГц, 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти, ОС Android 13 «из коробки», 6,7-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2400:1080 пикселей и частотой обновления 120 Гц, селфи-камерой на 32 Мп, тройной основной камерой с модулями разрешением 64 Мп, 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп, боковым сканером отпечатков пальцев, адаптерами беспроводной связи Bluetooth 5.2 и Wi-Fi 6, защитой от воды и пыли (степень IP67), батареей ёмкостью 4600 мА, а также поддержкой проводной и беспроводной зарядок на 33 Вт и 15 Вт соответственно.