HTC Wildfire E и его характеристики

Девайс получит Android Pie «из коробки», 5,45" IPS-экран с разрешением HD+ (18:9), восьмиядерный процессор Uni SoC SC 9863 с видеоускорителем PowerVR IMG 8322, 2 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти, двойную камеру 13 Мп + 2 Мп, 5-Мп фронталку, порты microUSB и 3,5 мм, поддержку Bluetooth 4.2 и 2,4-ГГц Wi-Fi, а также аккумулятор на 3000 мАч. Один из российских телемагазинов раскрыл подробные технические характеристики неанонсированного смартфона HTC Wildfire E – первого в возрожденной линейке, не обновившийся с 2011 года. Как и вышедший тогда Wildfire S, новинка будет относиться к бюджетному сегменту.О стоимости новинки пока неизвестно.