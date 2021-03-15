HTC Wildfire E3 официально представлен

Еще в августе 2020 года компания HTC анонсировала в России смартфон HTC Wildfire E2. Теперь данный регион получил новый смартфон под названием Wildfire E3 — смартфон может похвастаться 6,51-дюймовым IPS-экраном с разрешением HD+, достаточно производительным процессором Helio P22, мощность которого поддерживает 4 ГБ оперативной памяти. Кроме того, пользователь получает 64 ГБ или 128 ГБ для хранения личного контента. Ещё у смартфона есть камера на 13 мегапикселей с 8-мегапиксельным сверхшироким объективом и 2-мегапиксельной макро-камерой. Не сказать, что смартфон будет снимать хорошо, но и стоимость в 179 долларов говорит о доступности устройства — пользователь сможет получить качественный продукт за смешные деньги.