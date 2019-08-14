HTC Wildfire X официально представили

Многие пользователи уже успели забыть про компанию HTC, которая когда-то давно была лучшей на рынке и могла спокойно тягаться с компаниями уровня Apple или Samsung. Многие даже понят, как HTC уделывала нос крупным производителям и делала очень дорогие устройства, тогда как другие могли лишь завидовать успешным продажам. Теперь ситуация изменилась и компания уже мало кого интересует в принципе. Сегодня вот был представлен смартфон HTC Wildfire X, который является доступным устройством и выглядит довольно неплохо, но все уже забыли о том, кто такая HTC и почему она стоит своих денег. Будем следить за ситуацией и узнаем, стоит ли отдавать свои деньги за этот гаджет или можно спокойно взять любого другого китайца и заплатить еще меньше.