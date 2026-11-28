Xiaomi 18 стал доступен для расширенного предзаказа

Компания Xiaomi расширила масштабы предзаказов на флагманский смартфон Xiaomi 18, который еще не был представлен официально. Если ранее его можно было заказать только в Xiaomi Mall, то теперь грядущая новинка доступна на торговых площадках JD.com и Tmall. Цена смартфона не объявлена, а заказ предполагает внесение депозита для сервиса замены устройства в течение года.

По предварительным данным, аппарат оснастили 6,4-дюймовым OLED-дисплеем на базе панели TCL M11 с разрешением 1,5К и частотой обновления 120 Гц, топовой 2-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6, тройной основной камерой с модулями на 200 Мп (оптическая стабилизация), 200 Мп (перископический телеобъектив) и 50 Мп (сверхширик), батареей ёмкостью 7000 мАч, поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 100 Вт, боковой металлической рамкой, подэкранным сканером отпечатков пальцев, а также защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP69.