HTC анонсировала смартфон среднего уровня U12 Life

Компания HTC на берлинской выставки IFA 2018 представила смартфон под названием U12 Life. Гаджет HTC U12 Life получил 6-дюймовый экран с разрешением 2160 на 1080 пикселей. В основе устройства HTC U12 Life лежит Snapdragon 636 и 4 Гбайт ОЗУ. В наличии имеется дактилоскопический сканер, селфи-камера с разрешением 13 МП, а также основная камера, состоящая из двух блоков оптики на 16 МП и 5 МП. Питание обеспечивает аккумуляторная батарея емкостью 3600 мА.ч. Габариты устройства составляют: 158,5 * 75,4 * 8,3 мм. Сообщается, что новый смартфон от HTC отправят в розницу в октябре. Цена девайса в Азии и Европы составит 387 долларов, а российская около 26 100 рублей.