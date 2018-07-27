HTC готовит Imagine Life

У компании HTC все очень плохо с продажами и буквально каждый второй смартфон производителя получается провальным по всем фронтам. Бороться с этим решили более-менее доступными девайсами вроде Imagine Life, которые могут выдернуть производителя из домовой ямы. Новинка получит дисплей с диагональю 5,2 дюйма, три камеры (две из которых на тыльной панели), плюс неплохую начинку для своего класса. Все это хорошо, остается лишь вопрос со стоимостью, ведь производители обычно именно на этом пункте и ошибаются. Если поставить цену слишком высокой, то новинку никто не купит, если же цену поставить слишком низкой, то не получится отбить затраты на производство и это тоже будет провал. Будем ждать новинку и тогда поговорим о возможностях нового продукта и шансах на конкуренцию с другими гаджетами на рынке.