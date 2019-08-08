HTC готовит к выходу Desire 19+

Устройство выйдет на рынок с названием HTC Desire 19+. Все подробности о нём опубликовал немецкий инсайдер Роланд Квандт (Roland Quandt). Аппарат получит необычную чёрно-синюю расцветку корпуса и дисплей с каплевидным вырезом. Диагональ экрана составит 6.22 дюйма, а разрешение HD+ (1520×720p).

Цена и когда ждать

За производительность устройства будет отвечать восьмиядерный процессор MediaTek Helio P35 с тактовой частотой 2.3 ГГц в паре с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ ПЗУ. Смартфон ещё оснастят NFC-модулем, аккумулятором на 3850 мАч с портом USB-C, Bluetooth 5.0, а также тройной камерой. Первый модуль — основной на 13 Мп (f/1.85), второй — широкоугольный объектив на 8 Мп (f/2.4) с углом охвата 120 градусов, третий — сенсор глубины на 5 Мп (f/2.2). Работать новинка будет под управлением ОС Android 9 Pie.HTC Desire 19+ должны анонсировать в Германии уже в ближайшее время. За смартфон просят 330 евро.