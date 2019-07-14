HTC готовит к выпуску бюджетный Wildfire E

HTC стала именем прошлого, так как почти закончила бизнес со смартфонами. Основной доход компании теперь поступает от бизнеса VR, который быстро растет. Но это не значит, что он полностью покончил со смартфонами, так как появились некоторые подробности о предстоящем Wildfire E.

Компания решила возродить классическую марку Wildfire с выходом Wildfire E. Телефон будет бюджетным устройством и работать на восьмиъядерном процессоре Unisoc (Spreadtrum) SC9863, имеющем кластер из 4 ядер Cortex-A55 с тактовой частотой 1,6 ГГц и еще 4 ядра Cortex-A55 с тактовой частотой 1,2 ГГц. Графика будет выполняться с помощью ускорителя PowerVR IMG8322. Что касается памяти, телефон будет иметь 2 ГБ ОЗУ и 32 ГБ ПЗУ.

Смартфон оснастят компактным 5,45-дюймовым ЖК-дисплеем HD + IPS с соотношением сторон 18: 9 и 5 МП камерой для селфи и видеозвонков. На задней панели HTC Wildfire E будет размещен массив с двумя камерами состоящий из 13 МП и 2 МП датчиков. Другие функции телефона включают Bluetooth 4.2, 2,4 ГГц WiFi, порт MicroUSB, разъем для наушников, Android Pie и батарея емкостью 3000 мАч.