Смартфоны HONOR Magic 9 стали лидерами китайского рынка

Компания HONOR отчиталась о промежуточных успехах серии флагманских смартфонов Magic 9, которая дебютировала на китайском рынке в конце прошлого месяца. Утверждается, что на данный момент на новинки пришлось почти 400 тысяч активаций. Другие Android-флагманы этого года показали меньший результат за тот же промежуток времени. Напомним, что в линейку вошли модели HONOR Magic 9, Magic 9 Super Edition и Magic 9 Pro Max.

Базовый Magic 9 оснащается 3-нанометровой однокристальной системой Snapdragon 8 Elite Gen 5 от Qualcomm с тактовой частотой до 4,7 ГГц и графическим адаптером Adreno 840, 6,37-дюймовым OLED-экраном с регулировкой ШИМ с частотой 3840 Гц и пиковой яркостью 10000 нит, тройной основной камерой с модулями на 200 Мп, 200 Мп (перископический телеобъектив с 3,5-кратным оптическим зумом) и 50 Мп (сверхширик), фронтальной камерой с 55-Мп квадратным сенсором, поддержкой фирменной цветопередачи и визуальными профилями ARRI, фирменным RF-чипом Honor C3 для беспроводной связи, защитой от воды и пыли по стандартам IP68, IP69 и IP69K, батареей ёмкостью 8000 мАч и предустановленной прошивкой MagicOS 11 со встроенным ИИ-агентом от Alibaba. Цена базовой конфигурации на 12/256 ГБ памяти составляет эквивалент 745 долларов.
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