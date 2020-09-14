HTC готовит к выпуску бюджетный смартфон Wildfire E Lite

HTC пробует свои силы в бюджетном сегменте мобильных устройств. Компания планирует выпустить недорогой смартфон Wildfire E Lite. Появилась информация о возможностях и технических характеристиках модели. Смартфон выполнен в классическом стиле компании, корпус изготовлен пластика. Диагональ дисплея неизвестна, но скорее всего больше 6 дюймов с разрешением 1440 на 720 пикселей. На задней панели есть двойная камера 13 + 2 Мп. Емкость аккумулятора составляет 3000 мАч. Устройство будет оснащено процессором MediaTek Helio A20 с 2 ГБ оперативной памяти. Из особенностей стоит отметить наличие сканера отпечатков пальцев.

Информация о цене отсутствует.