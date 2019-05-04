HTC готовит новый телефон среднего класса

У компании HTC появился новый телефон среднего класса. Он был замечен на Geekbench под номером 2Q741, и результаты тестов показывают некоторые ключевые характеристики. HTC 2Q741 работает под управлением Android 9 Pie и имеет 6 ГБ оперативной памяти. Сердцем является чипсет MediaTek MT6765, он же процессор Helio P35.

На нем же работают Mi Play и Honor 8A Pro. Преимущество, которое HTC имеет перед этими телефонами, заключается в ее оперативной памяти. Это вдвое больше, чем у Honor, и на 2 Гб больше чем у Mi Play. Устройство может быть продолжением прошлогоднего HTC Desire 12 или Desire 12+. Первый работает на 28-нм MT6739, а Desire 12+ использует 14-нм Snapdragon 450. Переход на 12-нм Helio P35 для повышения эффективности не является плохим решением. Однако тот факт, что HTC 2Q741 имеет 6 ГБ оперативной памяти, кажется довольно необычным, поскольку большинство телефонов в этой категории имеют максимально 4 ГБ ОЗУ.