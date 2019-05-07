HTC готовится к выпуску своего первого смартфона в этом году

Таинственный смартфон HTC был протестирован под названием HTC 2Q741. На данный момент неясно, какие функции будет предлагать устройство, но список Geekbench показывает наличие MediaTek Helio P35 внутри.

Вместе с 6 ГБ оперативной памяти этот чип набрал 897 баллов в одноядерном тесте и внушительные 4385 баллов в оценке многоядерности. Эти результаты ставят новинку HTC в один ряд с конкурирующими устройствами на базе Snapdragon 630, такими как Xperia 10 или Nokia 6.1, но уступают моделям на базе Snapdragon 632, таким как Moto G7 и Moto G7 Power. Также компания трудится над созданием еще двух моделей. К ним относятся флагман 5G и устройство среднего класса, оснащенное Qualcomm Snapdragon 710.