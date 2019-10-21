HTC представила Exodus 1s

Компания HTC, которую давно уже многие похоронили и забыли, продолжает попытки вернуться на рынок смартфонов. В этот раз производитель вновь решил делать не так, как у всех и показал смартфон на блокчейн технологии под названием Exodus 1s. Его главная особенность в том, что работает устройство по специальной технологии, которую нельзя взломать или отследить. Фактически, вы можете не переживать о том, что ваш смартфон как-то взломают и получат доступ к вашей переписке или фотографиям личного характера. Но, с другой стороны, помимо этого преимущества у смартфона больше ничего нет и за свои деньги он точно не позволит компании HTC ворваться на рынок и показать всем, как нужно делать смартфоны. Устройство необычно, но очень уж странное.