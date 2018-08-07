HTC увольняет сотрудников

Компания HTC продолжает терять прибыль с огромной скоростью. За прошлый месяц компания продала так мало продукции, что этот месяц стал для нее самым провальным за последние 15 лет. Компания решила свернуть производство во многих направлениях и вскоре уволит 1500 сотрудников, то есть четверть от общего количества. Это говорит нам о том, что производитель рано или поздно может вовсе отказаться от производства мобильных телефонов и полностью уйти в продажи 5G-модемов, разработку продукции для виртуальной реальности и всего в этом духе. Получать прибыль с продаж смартфонов никак не получается, так что можно было бы закончить с этим и двигаться дальше. Посмотрим, какое решение вынесет компания и как она будет развиваться, но дальше выпускать дорогие и никому ненужные смартфоны явно не стоит.