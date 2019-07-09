HTC вышла в плюс

Появилась весьма приятная информация для фанатов компании HTC — бренд впервые за долгие годы показал увеличение прибыли. Да, на текущий момент их доход очень скромный и конкурировать с гигантами рынка не получится при всем желании. Но, уже сейчас HTC заработала за квартал 44 миллиона долларов чистой прибыли, тогда как в предыдущем квартале прибыль составила всего 22 миллиона. Это говорит о том, что бренд смог выбрать правильный путь и пойти в нужном направлении, радуя пользователей своими смартфонами по более-менее доступной цене. Пока что информации о будущих планах компании нет, но она, скорее всего, будет работать в этом же направлении. Ничего кардинально нового ждать не стоит, а вот доступных смартфонов станет больше.