HTC возродят линейку смартфонов 9 летней давности

HTC собирается возродить свою старую линейку смартфонов Wildfire, и «первой ласточкой» должен стать бюджетник HTC Wildfire E.

Смартфон получит 5,45-дюймовый дисплей с разрешением HD+ и соотношением сторон 18:9, 5-мегапиксельную фронтальную камеру и двойную основную с модулями на 13 и 2 Мп. Внутри установлен 8-ядерный процессор UniSoC SC9863 с графикой PowerVR IMG8322 в связке с 2 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти. Емкость аккумулятора 3000 мАч, также «в комплекте» порт microUSB и 3,5-мм разъём для наушников. Когда именно состоится официальный анонс — неизвестно.