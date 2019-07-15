HTC возродят линейку смартфонов 9 летней давности

2019-07-15, Автор - Раиль Гилязетдинов; Продукт - HTC; [74]
HTC собирается возродить свою старую линейку смартфонов Wildfire, и «первой ласточкой» должен стать бюджетник HTC Wildfire E.

Смартфон получит 5,45-дюймовый дисплей с разрешением HD+ и соотношением сторон 18:9, 5-мегапиксельную фронтальную камеру и двойную основную с модулями на 13 и 2 Мп.

Внутри установлен 8-ядерный процессор UniSoC SC9863 с графикой PowerVR IMG8322 в связке с 2 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти. Емкость аккумулятора 3000 мАч, также «в комплекте» порт microUSB и 3,5-мм разъём для наушников.

Когда именно состоится официальный анонс — неизвестно.

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