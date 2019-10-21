HTC запускает свой второй, более дешевый блокчейн-смартфон

HTC представила свой второй смартфон с блокчейном - Exodus 1s, который доступен для покупки за 220 евро. В отличие от Exodus 1, который был построен на основе HTC U12 +, новый Exodus 1s - это бюджетное устройство.

Смартфон оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 435, который соединен с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ хранилища. Exodus 1s получил 5,7-дюймовый дисплей разрешением HD+, 13 МП камерами спереди и сзади и батареей емкостью 3000 мАч. Работает устройство на Android 8.1 Oreo, который был выпущен Google два года назад.

Exodus 1s является первым смартфоном, который может использовать полноценный биткойн-узел, а это означает, что транзакции могут быть выполнены и проверены непосредственно на устройстве. Владельцы могут хранить различные типы криптовалют, в том числе токены ERC-20 и ERC-721 на основе биткойнов, Ether, Litecoin, Stellar и Etherum.

HTC Exodus 1s поставляется с бухгалтерской книгой Биткойн, но для ее использования вам понадобится карта microSD с объемом памяти не менее 400 ГБ, который не поставляется с телефоном.