HUAWEI Band 6 полностью просочился перед запуском

Перед официальным анонсом, дизайн и основные характеристики просочились в сети фитнес-трекера HUAWEI Band 6.

Изображения, которым поделились в сети, показывает, что фитнес-трекер HUAWEI Band 6 будет оснащен 1,47-дюймовым AMOLED-дисплеем с узкими рамками и поддержкой функции подъема и пробуждения.

Фитнес-трекер будет иметь легкий корпус и силиконовый ремешок, который удобно носить в любую погоду. Ещё компания заявляет, что автономность новой модели составит до двух недель при 5-минутной зарядке. Трекер будет заряжаться от магнитного зарядного устройства и будет доступен в четырех цветах: черный, оранжевый, зеленый и розовом. Трекер HUAWEI Band 6 будет поддерживать 96 спортивных режимов, включая кунг-фу, мониторинг гом уровня кислорода в крови, NFC модуль для бесконтактных платежей.

Ещё фитнес-трекер Huawei будет также поддерживать 24-часовой мониторинг сердечного ритма HUAWEI TruSeen 4.0, мониторинг сна HUAWEI TruSleep 2.0 и мониторинг стресса HUAWEI TruRelax 2.0.