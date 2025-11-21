HUAWEI Enjoy 70X Premium Edition оценен в 265 долларов

Компания HUAWEI пополнила ассортимент смартфонов моделью Enjoy 70X Premium Edition, которая основана на 7-нанометровой однокристальной системе Kirin 8000 с тактовой частотой до 2,4 ГГц. Новинка также получила изогнутый 6,78-дюймовый экран AMOLED с разрешением 2700:1224 точки, кадровой частотой 120 Гц и частотой ШИМ-регулировки яркости 2160 Гц, предустановленной ОС HarmonyOS 4.2, основную камеру с 50-Мп сенсором 2-Мп модулем для замера глубины сцены и 10-канальным датчиком цветовой температуры, селфи-камеру разрешением 8 Мп, батарею ёмкостью 6100 мАч, поддержку 40-Вт быстрой проводной зарядки, поддержку отправки СМС через спутники BeiDou, подэкранный дактилоскоп и прочный корпус толщиной 7,98 мм и массой 189 грамм. Смартфон оценен на дебютном китайском рынке в эквивалент 265 и 310 долларов за конфигурации с 8/256 ГБ и 8/512 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.