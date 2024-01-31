HUAWEI FreeBuds Pro 3 получили самые высокие награды от изданий PhoneArena и Android Headlines

Наушники HUAWEI FreeBuds Pro 3 были удостоены почётных наград: «Редакция рекомендует» от PhoneArena и «Выбор редакции» от Android Headlines. Эксперты из известных изданий высоко оценили качество звучания и функциональность этой модели.

PhoneArena оценило HUAWEI FreeBuds Pro 3 восьмью баллами из десяти, отметив, что: «Наушники FreeBuds Pro 3 – одни из лучших, что мы тестировали. Даже без режима специальных настроек, устройство обеспечивает чистое, качественное звучание, настоящий звук в высоком разрешении».

Android Headlines были ещё более восторженны, поставив наушникам пять баллов из пяти:
«Во время тестирования мы прослушали композиции в самых разных жанрах: рок, поп, R&B, песни с глубокими басами, а также множество рок-баллад. Практически все звучало одинаково хорошо. Многие другие наушники, которые нам доводилось тестировать, не идут ни в какое сравнение по качеству звучания».

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