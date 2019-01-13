HUAWEI HONOR PLAY отдают с шикарной скидкой

Когда-то давно, лет шесть назад, китайская компания Huawei только вышла на рынок смартфонов и тогда ее никто не воспринимал всерьез. Теперь это мировой бренд, который находится на второй строчке продаж и зарабатывает миллиарды. И, что самое главное, популярность компания заработала своими доступными смартфонами вроде HUAWEI HONOR PLAY, которые при своей довольно низкой стоимости вполне могут удовлетворить все ваши запросы — можно и в игры поиграть, и фильмы посмотреть, и чем-то еще интересным заняться. Для большинства пользователей этого продукта будет предостаточно, а сейчас его еще и отдают со скидкой. Обычно продукт продается за 300 долларов, тогда как сейчас цена всего 249 долларов. Отличная возможность получить крутой продукт за вполне приличные деньги.