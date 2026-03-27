HUAWEI Mate 80 Pro Max Wind Edition появился в продаже

Компания Huawei выпустила в китайскую продажу смартфон Mate 80 Pro Max Wind Edition, который оценен в 1230 и 1370 долларов за конфигурации с 16 ГБ/512 ГБ и 16 ГБ/1 ТБ оперативной и встроенной памяти соответственно. Главной особенностью новинки является инновационная система охлаждения, которая состоит из турбовентилятора, ребер с термоизоляцией и сетчатой конструкции вентиляционных отверстий.

Смартфон также имеет в своем оснащении 7-нанометровый процессор Kirin 9030 Pro, фирменную ОС HarmonyOS 6, 6,9-дюймовый дисплей с двухслойной OLED-матрицей, разрешением 2848:1320 пикселей и адаптивной частотой обновления от 1 до 120 Гц, тыльную камеру с модулями на 50 Мп (переменная диафрагма от f/1.4 до f/4.0), 40 Мп (сверхширик), 50 Мп (телеобъектив с OIS) и датчик для цветопередачи, фронтальную камеру разрешением 13 Мп, поддержку проводной и беспроводной зарядок мощностью 100 Вт и 80 Вт, поддержку спутниковой связи, а также защиту от воды и пыли в соответствии со степенями IP68 и IP69.