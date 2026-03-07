Смартфон Itel Zeno 100 оценили в 75 долларов

Компания Itel пополнила ассортимент бюджетных смартфонов моделью Zeno 100, которая получила дизайн в стиле флагманских смартфонов OPPO и OnePlus. При этом новинка оценена всего в 75 долларов. Смартфон оснащается 6,67-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением HD+ и частотой обновления изображения 90 Гц, 28-нанометровым 8-ядерным процессором Unisoc T7100 с тактовой частотой до 1,8 ГГЦ и графическим адаптером PowerVR GE8322 (набирает около 200 000 баллов в бенчмарке AnTuTu), 3 или 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти, основной камерой разрешением 8 Мп, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 10-Вт проводной зарядки, 3,5-мм гнездом для наушников и корпусом с прочностью по стандарту MIL-STD-810H.