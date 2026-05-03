Huawei Pura X Max оказался популярнее Redmi K90 Max

Инсайдер Digital Chat Station раздобыл сведения о самых продаваемых смартфонах в Китае в период с 20 по 26 апреля. Первое место заняла складная модель Huawei Pura X Max с показателем в 97 тысяч экземпляров. За ней расположился Redmi K90 Max с 82 тысячами активаций, а на третьем – OPPO ind X9 Ultra. Таким образом, складной смартфон оказалась популярнее традиционных моделей.

Напомним, что Pura X Max оснащается горизонтальным механизмом раскрытия, 5,4-дюймовым внешним OLED-экраном с разрешением 1848:1264 точки, адаптивной кадровой частотой LTPO 2.0 от 1 до 120 Гц и пиковой яркостью 3500 нит, 7,7-дюймовым внутренним дисплеем с разрешением 2584:1828 пикселей и яркостью 3000 нит, фирменной однокристальной системой Kirin 9030 Pro, тройной тыльной камерой с модулями на 50 Мп, 50 Мп (перископический телеобъектив с оптической стабилизацией) и 12,5 Мп (сверхширик), двумя селфи-камерами разрешением 8 Мп, толщиной 11,2 мм и 5,2 мм в сложенном и разложенном состояниях соответственно, батареей ёмкостью 5300 мАч, поддержкой 66-Вт проводной, 50-Вт беспроводной и обратной беспроводной зарядок.