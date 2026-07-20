Характеристики Google Pixel 11a слили в сеть

Серия доступных смартфонов Google Pixel A готовится пополниться новой моделью — Pixel 11a. Благодаря свежим утечкам уже стали известны многие характеристики будущего устройства. Например, сообщается, что смартфон с кодовым названием Formosan будет построен на базе процессора Tensor G6 в паре с фирменным чипом безопасности Titan M3. Одним из наиболее заметных изменений станет отказ от модема Samsung Exynos в пользу MediaTek M90. Ожидается, что такое решение положительно скажется на качестве связи и энергоэффективности не только Pixel 11a, но и всей линейки Pixel 11. Ещё смартфон получит 6,3-дюймовый дисплей с разрешением 1080х2424 пикселя и адаптивной частотой обновления от 60 до 120 Гц. Также источники сообщают о высокой яркости экрана — до 2250 нит в режиме HDR и до 3350 нит в пиковом режиме.

Устройство будет оснащено 8 ГБ оперативной памяти и аккумулятором ёмкостью 4870 мАч, кроме того, ожидается новый фронтальный датчик камеры. В целом Pixel 11a выглядит как очередная попытка Google перенести фирменные возможности искусственного интеллекта и чистую версию Android в средний ценовой сегмент. Переход на процессор Tensor G6 и новый модем также должен помочь решить проблемы с нагревом и качеством связи, которые нередко встречались у предыдущих представителей серии Pixel A. Официальный анонс линейки Pixel 11 ожидается в августе 2026 года, но данных о стоимости новинки пока что нет. Придётся подождать свежих инсайдов или официальную презентацию.