Планшет REDMI K Pad 2 вышел в версии на 16/256 ГБ памяти

Компания Xiaomi выпустила планшет REDMI K Pad 2 в новой конфигурации на 16 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти. Новинка оценена на дебютном китайском рынке по эквивалентной цене в 650 долларов. Ранее устройство было доступно в вариантах на 8/256 ГБ, 12/256 ГБ и 16/512 ГБ памяти.

Напомним, что REDMI K Pad 2 также оснащается топовой 3-нанометровой однокристальной системой MediaTek Dimensity 9500 с тактовой частотой 4,2 ГГц и графикой Mali-G1 Ultra MP12, 8,8-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением 3K, частотой обновления 165 Гц и пиковой яркостью 1100 нит, системой охлаждения с испарительной камерой площадью 15300 мм², аккумулятором ёмкостью 9100 мАч, поддержкой обходной зарядки, двумя портами USB Type-C, металлическим корпусом с боковой настраиваемой кнопкой, сканером отпечатков пальцев, симметричными стереодинамиками и двумя линейными вибромоторами.
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