Планшет REDMI K Pad 2 вышел в версии на 16/256 ГБ памяти

Напомним, что REDMI K Pad 2 также оснащается топовой 3-нанометровой однокристальной системой MediaTek Dimensity 9500 с тактовой частотой 4,2 ГГц и графикой Mali-G1 Ultra MP12, 8,8-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением 3K, частотой обновления 165 Гц и пиковой яркостью 1100 нит, системой охлаждения с испарительной камерой площадью 15300 мм², аккумулятором ёмкостью 9100 мАч, поддержкой обходной зарядки, двумя портами USB Type-C, металлическим корпусом с боковой настраиваемой кнопкой, сканером отпечатков пальцев, симметричными стереодинамиками и двумя линейными вибромоторами.