Vivo G5i с АКБ на 7200 мАч оценили в 325 долларов

Компания Vivo представила в Китае новый среднебюджетный смартфон Vivo G5i, которая базируется на 4-нанометровой однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 с тактовой частотой до 2,2 ГГц. Новинку также оснастили 6,75-дюймовым LCD-экраном с разрешением 1570:720 точек, соотношением сторон 19,6:9 и кадровой частотой 120 Гц, 6 или 8 ГБ ОЗУ LPDDR4X, 128 или 256 флеш-памяти UFS 3.1, основной камерой с главным модулем на 50 Мп, селфи-камерой разрешением 8 Мп, батареей ёмкостью 7200 мАч, поддержкой 44-Вт проводной и обратной проводной зарядок, предустановленной прошивкой OriginOS 6 на базе ОС Android 16, модемом 5G, стереодинамиками, модулем NFC, боковым дактилоскопом, защитой от пыли и воды в соответствии со степенями IP68 и IP69, а также корпусом толщиной 8,39 мм и массой 219 граммов. Цена базовой конфигурации на дебютном китайском рынке составляет эквивалент 325 долларов.