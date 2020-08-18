HUAWEI MateBook X 2020 готовится к релизу

Стоит понимать, что на современном рынке ноутбуков не так уж много серьезных игроков. Большинство пользователей отдает предпочтение продукции компании Apple, остальные пользователи берут либо очень доступные гаджеты, либо в очень редких исключениях флагманы других компаний. Ноутбук HUAWEI MateBook X 2020 планирует изменить это отношение к конкурентам на рынке дорогих устройств. Пока что производитель не говорит об основных преимуществах гаджета, но мы понимаем, что компания делает ставку на тонкий и легкий корпус, на производительную начинку и прочие основные преимущества продукта. Вопрос только в том, что это устройство предоставит вам и какие у него будут основные преимущества помимо дизайна. Об этом мы пока что не знаем.