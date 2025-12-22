HUAWEI Nova 15 Pro обойдется в 495 долларов

Компания HUAWEI объявила о выпуске на дебютный китайский рынок смартфона Nova 15 Pro, который базируется на фирменном процессоре Kirin 9010S с максимальной частотой 2,5 ГГц. Новинка также получила 6,84-дюймовый экран OLED с разрешением Full HD+, отображением 1,07 млрд цветовых оттенков, технологией LTPO для адаптивной частоты обновления 1-120 Гц и защитным стеклом Kunlun Glass, тройную тыльную камеру с модулями на 50 Мп (оптическая стабилизация), 12 Мп (телеобъектив с OIS), 13 Мп (макро) и 1,5 Мп (многоспектральный сенсор), фронтальную камеру разрешением 50 Мп, батарею ёмкостью 6500 мАч, поддержку 100-Вт проводной зарядки, защиту от влаги и пыли в по стандарту IP65, а также корпус с рамкой из алюминиевого сплава толщиной 6,9 мм и массой 202 г. Цена базовой версии с 256 ГБ флеш-памяти составляет эквивалент 495 долларов.

