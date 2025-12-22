HUAWEI Nova 15 Ultra оценили в 525 долларов

Компания HUAWEI пополнила ассортимент смартфонов моделью HUAWEI Nova 15 Ultra, которая обойдется на дебютном китайском рынке в эквивалент 595, 640 и 710 долларов за конфигурации с 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ встроенной памяти.

Новинку также оснастили фирменной операционной системой HarmonyOS 6.0, фирменным 7-нанометровым процессором Kirin 9010S с тактовой частотой до 2,3 ГГц, 6,84-дюймовым OLED-экраном LTPO с разрешением 2856:1320 точек и адаптивной кадровой частотой от 1 до 120 Гц, тыльной камерой с модулями на 50 Мп (датчик RYYB, оптика с переменной диафрагмой f/1.4-f/4.0 и оптическая стабилизация), 50 Мп (телеобъектив с OIS), 50 (сверхширик) и 1,5 Мп (мультиспектральный сенсор), селфи-камерой разрешением 50 Мп, батареей ёмкостью 6500 мАч, поддержкой 100-Вт быстрой проводной зарядки, защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP68 и IP69, корпусом из стекловолокна с алюминиевой рамкой, толщиной 6,8 мм и массой 209 граммов.