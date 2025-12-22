HUAWEI Nova 15 Ultra оценили в 525 долларов

Компания HUAWEI пополнила ассортимент смартфонов моделью HUAWEI Nova 15 Ultra, которая обойдется на дебютном китайском рынке в эквивалент 595, 640 и 710 долларов за конфигурации с 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ встроенной памяти.

Новинку также оснастили фирменной операционной системой HarmonyOS 6.0, фирменным 7-нанометровым процессором Kirin 9010S с тактовой частотой до 2,3 ГГц, 6,84-дюймовым OLED-экраном LTPO с разрешением 2856:1320 точек и адаптивной кадровой частотой от 1 до 120 Гц, тыльной камерой с модулями на 50 Мп (датчик RYYB, оптика с переменной диафрагмой f/1.4-f/4.0 и оптическая стабилизация), 50 Мп (телеобъектив с OIS), 50 (сверхширик) и 1,5 Мп (мультиспектральный сенсор), селфи-камерой разрешением 50 Мп, батареей ёмкостью 6500 мАч, поддержкой 100-Вт быстрой проводной зарядки, защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP68 и IP69, корпусом из стекловолокна с алюминиевой рамкой, толщиной 6,8 мм и массой 209 граммов.
Представлен смартфон HONOR X9d 5G с АКБ на 8300 мАч …
Компания HONOR выпустила на дебютный малазийский рынок смартфон X9d 5G, главной особенностью которого ста…
Realme Narzo 90x 5G показали на рендерах…
В сети появились качественные изображения и подробности о характеристиках смартфона Realme Narzo 90x 5G, …
Объявлена дата выхода OPPO Find X9…
Компания OPPO объявила, что флагманская серия смартфонов OPPO Find X9 будет представлена в Китае 16 октяб…
Официально: глобальная версия Realme GT 8 Pro готова к выход…
Компания Realme объявила, что смартфон GT 8 Pro выйдет за пределы китайского рынка уже 20 ноября. Презент…
Nubia Z80 Ultra показали во всех расцветках …
Компания ZTE объявила, что официальная презентация флагманского камерофона Nubia Z80 Ultra состоится 22 о…
Объявлена ёмкость батареи OnePlus 15 …
Компания OnePlus раскрыла новые подробности о характеристиках флагманского смартфона OnePlus 15, который …
Samsung объяснила слабое железо в Galaxy Z TriFold…
Можно с уверенностью сказать, что Galaxy Z TriFold — вершина складных технологий Samsung, продукт, создан…
Представлен складной смартфон HUAWEI Nova Flip S …
Компания HUAWEI пополнила ассортимент складных смартфонов моделью Nova Flip S, которая среди прочего полу…
Лучшие смартфоны и наушники для студентов и школьников к учебному году 2026Лучшие смартфоны и наушники для студентов и школьников к учебному году 2026
realme 14 5G обзор и тесты смартфона с Snapdragon 6 Gen 4realme 14 5G обзор и тесты смартфона с Snapdragon 6 Gen 4
Xiaomi 14T Pro обзор и тесты смартфонаXiaomi 14T Pro обзор и тесты смартфона
Honor 400 Lite обзор и тесты смартфона с кнопкой Camera ControlHonor 400 Lite обзор и тесты смартфона с кнопкой Camera Control
Обзор смартфона Tecno Spark 40 Pro. Стоит ли покупать недорогой смартфон?Обзор смартфона Tecno Spark 40 Pro. Стоит ли покупать недорогой смартфон?
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor