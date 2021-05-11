HUAWEI Qingyun L410 будет первым ARM-ноутбуком из Китая

Многие аналитики считают, что за компьютерами, основанными на процессора ARM, будущее индустрии. Теперь появилась информация о том, что компания Huawei тоже готовит свой ноутбук на новом процессоре, чтобы предоставить возможность покупателям выбирать между платформами. Первый в мире ноутбук Huawei с процессором ARM называется HUAWEI Qingyun L410. Стоит сказать, что пока что ноутбук можно приобрести только на предприятиях и в государственных учреждениях Китая. Именно по этой причине пока что не было громкого анонса и презентации. Согласно слитой информации, ноутбук Huawei Qingyun L410 оснащен процессором HiSilicon Kirin 990 на базе ARM в сочетании с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ SSD. Информации про операционную систему нет.

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