HUAWEI Sound будет стоить 199 евро

Китайская компания Huawei выпустила HUAWEI Sound.

HUAWEI Sound имеет 4-дюймовый низкочастотный динамик мощностью 40 Вт и 3 широкополосных динамика мощностью 5 Вт для работы вместе с низкочастотным динамиком. Huawei заявляет, что в динамике используется технология Devialet SAM 2.0 и структура блока 1 вуфер + 2 пассивных динамика.

Динамик также поддерживает звук высокого разрешения с тремя полнодиапазонными динамиками, равномерно расположенными друг от друга. Это означает, что пользователи могут ощущать объемный звук на 360 градусов, потому что SPACE интеллектуально классифицирует звук на прямой звук, отраженный звук и окружающий шум с помощью алгоритма. И этому способствуют три динамика, обеспечивающие пространственный звук.

HUAWEI Sound поддерживает кодеки Bluetooth LDAC со скоростью передачи до 990 кбит/с. Для подключения используются Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, UPnP, NFC, дополнительный вход 3,5 мм, индикаторы подключения и многофункциональные клавиши вверху.

Стоимость HUAWEI Sound составляет 199 евро, это дешевле чем HUAWEI Sound X 269,99 евро.
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