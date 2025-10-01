HUAWEI WATCH GT 6 появились в российской продаже

Компания HUAWEI дала старт российским продажам умных часов WATCH GT 6 и WATCH GT 6 Pro, которые были представлены пару недель назад. Новинки оценены от 23 и от 30 тысяч рублей соответственно. Напомним, что базовая модель имеет в своем оснащении корпус из нержавеющей стали в размерах 46 мм и 41 мм, поворотную боковую кнопку, обновлённый безель с разметкой времени, 1,47- и 1,32-дюймовые экраны AMOLED с разрешением 466:466 пикселей и пиковой яркостью 3000 нит, время автономной работы до 12 и до 7 дней соответственно в обычном режиме работы, 100 режимов тренировок, обновлённую фирменную систему геопозиционирования Sunflower с двухдиапазонным GPS, круглосуточное отслеживание сердечного ритма, уровня кислорода в крови, качества сна и уровня стресса, оценку вариабельности сердечного ритма (ВСР), ЭКГ-анализ с предупреждением о риске аритмии, поддержку NFC, голосовую навигацию на тренировках, водонепроницаемость уровня 5 ATM и защиту от воды и пыли по стандарту IP69.