HUAWEI Watch GT2 / 2e добавили поддержку сторонних приложений

Huawei объявила о поддержке сторонних приложений в своих умных часах в конце февраля 2021 года. HUAWEI Watch GT2 Pro были первым носимым устройством от компании, получившим эту функцию. Теперь, несколько месяцев спустя, менее дорогие HUAWEI Watch GT2 и HUAWEI Watch GT2e тоже получили эту функцию с помощью последних сборок прошивки.

Помимо добавления поддержки сторонних приложений, вышеупомянутые сборки прошивки также добавляют возможность проверять данные, связанные с сердцем, непосредственно на самих умных часах. Последняя версия программного обеспечения для HUAWEI Watch2 и HUAWEI Watch GT2e появится, после проверки бета-тестеров на серьезные ошибки.
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