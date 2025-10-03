HUAWEI nova 14 Pro оценили в 55 тысяч рублей

Отечественные ритейлеры начали принимать предзаказы на смартфон HUAWEI nova 14 Pro, который стоит 55 тысяч рублей за версию с 12 ГБ оперативной и 512 ГБ флеш-памяти. При этом до конца предзаказов будет действовать скидка в 8 тысяч рублей.

Напомним, что смартфон оснащается 7-нанометровым процессором Kirin 8020, 6,78-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2776:1224 пикселя, адаптивной кадровой частотой LTPO 1–120 Гц, частотой ШИМ-регулировки яркости 2160 Гц и частотой дискретизации касания 300 Гц, основной камерой с модулями на 50 Мп (RYYB-оптика с переменной диафрагмой F1.4–F4.0 и OIS), 12 Мп (телеобъектив с оптической стабилизацией) и 8 Мп (сверхширик), 1,5-Мп многоспектральным сенсором, сдвоенной селфи-камерой на 50 Мп и 8 Мп (телеобъектив), аккумулятором ёмкостью 5500 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 100 Вт, стереодинамиками и поддержкой спутниковой связи.
