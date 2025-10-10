HUAWEI nova 14 и nova 14 Pro появились в российской продаже

Компания HUAWEI выпустила в продажу смартфоны nova 14 и nova 14 Pro, которые оценены в 43 и 55 тысяч рублей соответственно за базовую конфигурацию с 12 ГБ оперативной и 512 ГБ флеш-памяти. В данный момент новинки доступны со скидкой в 6 и 8 тысяч рублей соответственно.

Напомним, что Nova 14 оснащается 6,7-дюймовым экраном OLED с разрешением 2412:1084 точки, кадровой частотой 120 Гц, частотой ШИМ-регулирования яркости 2160 Гц и технологиями защиты зрения, фирменным 7-нанометровым процессором Kirin 8000, тройной основной камерой с модулями на 50 Мп, 12 Мп (телеобъектив с OIS) и 8 Мп (сверхширик), селфи-камерой разрешением 50 Мп, аккумулятором ёмкостью 5500 мАч, поддержкой 100-Вт проводной быстрой зарядки, стереодинамиками, поддержкой спутниковой связи Beidou и боковым сканером отпечатков пальцев.