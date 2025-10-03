HUAWEI nova 14 оценили в 40 тысяч рублей

Компания HUAWEI начала принимать российские предзаказы на смартфон nova 14, который вышел в Китае еще в мае этого года. Новинку оценили в 40 и 43 тысячи рублей за конфигурации с 12/256 и 12/512 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно. При этом в рамках предзаказа действует скидка в 6 тысяч рублей, год бесплатного обслуживания HUAWEI Care+ и две замены защитной плёнки дисплея в течение двух лет.

Напомним, что смартфон имеет в своем оснащении 6,7-дюймовый OLED-экран с разрешением 2412:1084 пикселя, частотой обновления 120 Гц, частотой ШИМ-регулирования яркости 2160 Гц и функциями защиты зрения, фирменную 7-нанометровую платформу Kirin 8000, тройную тыльную камеру с модулями на 50 Мп, 12 Мп (телеобъектив с OIS) и 8 Мп (сверхширик), фронтальную камеру разрешением 50 Мп, батарею ёмкостью 5500 мАч, поддержку быстрой зарядки мощностью 100 Вт, стереодинамики и боковой дактилоскопический сенсор.
