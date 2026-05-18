Китайская версия HONOR 600 получит съемный экран

Китайский информатор Fix Focus Digital поделился подробностями о китайской версии смартфона HONOR 600, которая уже доступна на глобальном рынке. Утверждается, что новинка получит поддержку дополнительного экрана, который крепится посредством магнитов и нужен для управления камерой, дополнительной подсветки во время съёмки и отображения полезной информации. Ранее стало известно, что помимо базовой и Pro-версии HONOR выпустит в Китае модель 600 Star Edition. Она будет отличаться обновленным дизайном с широким блоком тройной тыльной камеры в стиле iPhone Air и задней панелью с узором.