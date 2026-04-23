Microsoft заморозила проект мобильного магазина игр

При этом глава Microsoft Gaming Аша Шарма заявила, что идея Xbox Mobile Store ещё рассматривается — по её словам, мобильная конкуренция по-прежнему важна, а будущее игр должно быть более открытым. Компания рассчитывала, что ситуацию изменят требования европейского закона Digital Markets Act или судебные процессы в США, которые заставят Apple и Google ослабить контроль над своими экосистемами. Однако кардинальных изменений на рынке не произошло и легко войти на рынок мобильных игр всё ещё крайне трудная и дорогая задача. Естественно, компания не горит желанием вкладывать в это море денег, так что пока что проект поставили на паузу. Но в будущем компания вполне может вернуться к этой идее, если спрос со стороны пользователей будет достаточно высоким.