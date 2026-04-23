Microsoft заморозила проект мобильного магазина игр

Microsoft впервые рассказала о планах создать мобильный магазин Xbox для конкуренции с Apple и Google ещё в 2022 году. Бывший глава Xbox Сара Бонд почти два года назад публично заявляла, что запуск состоится в июле 2024 года, однако теперь похоже, что проект поставлен на паузу. Разработчик Better xCloud под ником redphx заметил, что тестовый адрес магазина, который Microsoft использовала последние несколько лет, больше не работает. Точный момент отключения неизвестен, но последнее обновление сайта произошло почти год назад. Изначально магазин задумывался как прямой конкурент App Store и Google Play, однако жёсткие правила мобильных платформ помешали Microsoft реализовать запуск в полном объёме.

При этом глава Microsoft Gaming Аша Шарма заявила, что идея Xbox Mobile Store ещё рассматривается — по её словам, мобильная конкуренция по-прежнему важна, а будущее игр должно быть более открытым. Компания рассчитывала, что ситуацию изменят требования европейского закона Digital Markets Act или судебные процессы в США, которые заставят Apple и Google ослабить контроль над своими экосистемами. Однако кардинальных изменений на рынке не произошло и легко войти на рынок мобильных игр всё ещё крайне трудная и дорогая задача. Естественно, компания не горит желанием вкладывать в это море денег, так что пока что проект поставили на паузу. Но в будущем компания вполне может вернуться к этой идее, если спрос со стороны пользователей будет достаточно высоким.