Официально: Lenovo Legion Y70 получит 144-Гц экран

Компания Lenovo раскрыла новые подробности об игровом смартфоне Legion Y70, который будет представлен 19 мая на родном для производителя китайском рынке. Производитель подтвердил наличие 6,8-дюймового плоского дисплея с разрешением 2K и кадровой частотой 144 Гц, производительной 3-нанометровой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 с тактовой частотой до 3,8 ГГц и графическим ускорителем Adreno 829, трёхуровневой системы с испарительной камерой, жидким металлом и термогелем, а также VC-пластиной площадью 5500 кв. мм. Ранее сообщалось о батарее ёмкостью 8000 мАч и поддержкой 90-Вт быстрой проводной зарядки. Утверждается, что аккумулятор сохранит 80% своей ёмкости даже спустя несколько лет эксплуатации.